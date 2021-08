Zwemwater in de regio van uitstekende kwaliteit: ‘Kwakkelzomer slecht voor blauwalg’

Interactieve kaartDOETINCHEM - Het water in zwemplassen in de Achterhoek en de Liemers is van uitstekende kwaliteit dus kan er naar hartenlust gezwommen worden. Ziekmakers als blauwalg zijn er momenteel niet aanwezig.

Opvallend, want voorgaande jaren werden er juist met regelmaat grote hoeveelheden blauwalg gevonden in het zwemwater. ,,Wat dat betreft hebben we mazzel met de kwakkelzomer”, legt Mark Ketelaar van Waterschap Rijn en IJssel uit. ,,Het weer is dermate ongunstig voor de blauwalgbacterie dat ze niet de overhand kan krijgen.”

Goed voor vissen, slecht voor blauwalg

Blauwalg kan in alle open zoetwateren ontstaan, maar groeit vooral goed in stilstaand en warm water dat rijk is aan voedingsstoffen. Onder die omstandigheden groeit de blauwalg explosief en vormt ze kolonies en draden die op het wateroppervlak drijven.

Ketelaar: ,,Omdat zowel de lente als de zomer kouder en natter is dan voorgaande jaren, is de situatie nu anders. Minder zon betekent dat het water minder is opgewarmd. Daarnaast is er, door de vele regen, veel nieuw water in de plassen gekomen en ook veel zuurstof. Goed voor bijvoorbeeld de vissen, maar niet voor blauwalg.”

Quote Op het gebied van blauwalg hebben we mazzel met de kwakkelzo­mer Mark Ketelaar, Waterschap Rijn en IJssel

Dat er nu geen blauwalgwaarschuwing is afgegeven, wil echter niet zeggen dat er helemaal geen blauwalg in het water zit. ,,Nee, die bacterie is altijd wel aanwezig. Maar in zulke kleine hoeveelheden dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid”, aldus Ketelaar.



Bekijk de kwaliteit van het zwemwater op de kaart hieronder. De informatie wordt automatisch bijgewerkt en blijft dus actueel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Controle

Om de kwaliteit van het water in de regio te monitoren, controleert het waterschap het water op een aantal vaste punten. Als het zwemwater van goede kwaliteit is, dan wordt het ééns per maand onderzocht. Blijkt dat de waterkwaliteit minder op orde is, dan wordt er eens in de twee weken een proef genomen.

Van dat laatste is momenteel geen sprake. Het water is zo goed, dat er voor geen van de achttien Achterhoekse of zeven Liemerse zwemplassen een negatief zwemadvies is afgegeven. Dus kan er volop gezwommen worden in plassen als Stroombroek in Braamt, Kempersplas in Vethuizen, ’t Hilgelo in Winterswijk, Rhederlaag bij Lathum en camping De Betteld in Zelhem.

Volledig scherm 't Hilgelo in Winterswijk © theo kock persfotografie

Blauwalgwaarschuwing

In andere wateren is het nog wel oppassen. In het hele gebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn momenteel vijf wateren bekend waar de bacterie wel in hoge concentratie aanwezig is. Daarbij gaat het om de grachten van Groenlo en Dinxperlo, de eendenvijver in Meddo, het water aan de Laan van Napoleon in Winterswijk en het water bij Huis Zypendaal in Arnhem.

Omdat niet alle wateren in de regio standaard door het waterschap worden gecontroleerd, is het advies om alleen in officieel zwemwater te zwemmen. Deze zijn te herkennen aan de grote lichtblauwe informatieborden die op de terreinen staan. Op deze borden wordt ook aangegeven wat de actuele waterkwaliteit is.

Zelf zwemwateren checken op blauwalg kan via zwemwater.nl.