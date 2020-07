Zwemwater Winterswijk weer veilig, nog steeds blauwalg in Dinxperlo

Dierenacti­vis­ten woedend dat boer van 900 dode varkens in Meddo niet wordt bestraft

13:45 WINTERSWIJK - Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is woedend dat de boer uit Vragender, van wie vorig jaar 900 varkens zijn gestikt, niet wordt beboet of gestraft. De dieren die in een onbeheerde stal in Meddo stonden, kwamen door een falend ventilatiesysteem om het leven.