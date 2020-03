Zwendelfiscus verdiende vier miljoen aan oplichting boeren uit de Achterhoek

De politie heeft de jacht geopend op een groot crimineel netwerk, dat het sinds bijna twee jaar vooral gemunt heeft op boeren in onder andere de Achterhoek. Een van de slachtoffers komt uit Vorden.

De daders doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst, maakten inmiddels zeker 200 slachtoffers. De buit bedraagt minimaal vier miljoen euro. Tijdens een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht vanavond toonde de politie beelden en liet fragmenten uit telefoongesprekken horen.

Quote De oplichter haalt zijn slachtof­fers met een geloofwaar­dig verhaal over om te betalen Anne Coenen, woordvoerder politie

Volgens politiewoordvoerder Anne Coenen gaat het om een goed georganiseerd en omvangrijk crimineel netwerk. Een van de criminelen neem telefonisch contact op en doet zich voor als Belastingdienst-medewerker.

Melkveehouder moest vordering 'direct betalen’

In het voorbeeld dat de politie vanavond liet zien, ging het om een 48-jarige melkveehouder uit een dorp in de Achterhoek die volgens de oplichter nog een vordering bij de fiscus open had staan. Als hij niet direct betaalde, zou de Belastingdienst beslag op de boerderij laten leggen.

Volledig scherm Beeld uit Opsporing Verzocht. © Opsporing Verzocht

,,De oplichter haalt zijn slachtoffers met een geloofwaardig verhaal over om te betalen”, zei Coenen. De slachtoffers maken het geld over op rekeningen van zogenoemde geldezels. Dat zijn mensen die hun rekening voor criminele transacties ter beschikking stellen en daarvoor een vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld.

Nog tijdens het gesprek met de 'Belastingdienst’ wordt het geld door 'pinners’ alweer van de rekening gehaald. Van drie ‘pinners’ liet de politie beelden zien die door bewakingscamera's werden gemaakt bij geldautomaten in Velp, Arnhem, Zeist, Zoetermeer en Den Haag.

De melkveehouder raakte door de babbeltruc 10.000 euro kwijt. De boer had juist in zijn familie te maken gehad met ziekte en een sterfgeval en kon zich voorstellen dat hij daarom een betaling aan de Belastingdienst had vergeten.

Politie hoopt op tips

Volgens politiewoordvoerder Coenen is het goed om te weten dat de Belastingdienst nooit telefonisch zal vragen om geld over te maken. Coenen vermoedt dat er nog veel meer slachtoffers van de bende zijn die zich uit schaamte nog niet hebben gemeld. De politie hoopt dat zij dat alsnog doen.