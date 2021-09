Zwerfafval-opruimers Tijs (8) en Jesse (10) uit Borculo horen bij de tien kanshebbers voor Nationale Kinderprijs

VVD-Lo­chem ontevreden over hernieuwde plannen voor windturbi­nes bij Eefde

10:30 Coalitiepartij VVD-Lochem vraagt of het gemeentebestuur bereid is stelling te nemen tegen het hernieuwde plan van IJsselwind om drie windturbines bij Eefde en Zutphen te bouwen. Provincie Gelderland moet hierover beslissen en Lochem zou een zienswijze kunnen indienen. ‘De VVD-fractie is bezorgd over de effecten voor omwonenden.’