Zwerfafval-opruimers Tijs (9) en Jesse (6) uit Borculo horen bij de tien kanshebbers voor Nationale Kinderprijs

De Nationale vfonds Kinderprijs-uitreiking is woensdagmiddag 22 september in de Stadsschouwburg in Utrecht. Tien genomineerde kinderen staan deze middag in de schijnwerpers en op het podium, omdat ze dit (school)jaar verschil hebben gemaakt. Van de negenjarige klimaatstrijder Bram, tot Limburgse overstromingshelper Evi, Xavi die geweld in zijn wijk tegengaat en Frédérique die haar stem laat horen voor transgenders. En de Achterhoekse zwerfafvalopruimers dus.