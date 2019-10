Zwermen kevers doemen overal op in Gelderland: ‘Ik wist niet wat ik zag’

AALTEN/WINTERSWIJK - Enorme zwermen met kleine mestkevers doemen momenteel overal op in Oost-Nederland. Vooral in de Achterhoek, maar ook in Ede, Didam en Malden, vormen de dieren sinds enkele weken een ware plaag. ,,Dit komt totaal onverwacht, het is voor ons ook een raadsel”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

In een maand tijd zijn er door heel Nederland ruim 200 waarnemingen van de beestjes gemeld op waarneming.nl. De meeste meldingen komen uit Gelderland. Het gaat volgens Van Vliet om de Aphodius Contaminatus, waar geen Nederlandse naam van is.

Van de Gelderse meldingen komen de meeste uit Winterswijk. Daar zijn de afgelopen weken vijf meldingen gedaan van de dieren. In Doetinchem zijn ze drie keer gemeld. Ook elders in Gelderland zijn de dieren gespot, zoals in Malden, Ede en Didam. ,,En er zijn natuurlijk ook zat mensen die ze zien, maar daar geen melding van doen”, zegt Van Vliet.

Wolk vol kevertjes

Ook Richard Snoek uit Aalten was verbaasd toen hij op de Oude Aaltenseweg tussen Lichtenvoorde en Aalten vorige week een grote zwerm van de kevers tegenkwam. ,,Boven de opening van een mestkelder. Ik wist niet wat ik zag. Je kon er niet doorheen kijken, zo donker was die wolk. Hij zat helemaal vol met kevertjes. Bizar. Vorig jaar heb ik in de zomer juist maar heel weinig insecten gezien.”

Bernhard Harfsterkamp uit Aalten belandde tijdens het fietsen door Lintelo in ‘een regen van kevertjes'. ,,Het was heel apart. Het waren er echt heel veel. Dat had ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij.

Quote Ik wist niet wat ik zag. Je kon er niet doorheen kijken, zo donker was die wolk vol kevertjes. Richard Snoek

Paardenmest

Van Vliet, die zelf tussen Wageningen en Ede een zwerm tegen het lijf fietste, noemt de grote aantallen kevers ook opmerkelijk. ,,Niet eerder zagen we deze mestkevertjes op zo'n grote schaal. Zelfs vanuit België zijn er enkele meldingen gedaan”, zegt hij.

Hoe het komt dat de dieren opeens overal te zien zijn, is niet bekend. ,,Ik vermoed dat het ook met het bijzondere weer te maken heeft. Denk aan de droogte en hitte van afgelopen zomers. Eigenlijk hebben we sinds vorig jaar zomer geen normale maand meer gehad.”