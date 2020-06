Zweten in de klas: Achterhoekse scholen wapenen zich tegen de hitte

Bezuinigen op Achterhoek­se zwembaden: ‘Eerst maar eens praten over ideeën’

8:00 BORCULO/RUURLO/NEEDE/EIBERGEN/REKKEN - Berkelland zet in op een bezuining van 12 procent op de subsidiëring van de vijf zwembaden in de gemeente, inclusief de twee in Neede en Borculo waar een overdekt zwembad is gecombineerd met een sporthal. Op een totaal van ruim 1 miljoen euro moet dat 121.400 euro schelen aan gemeentelijke uitgaven.