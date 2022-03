Zwevende kiezers? In deze bolwerken van links, liberaal en lokale partijen hebben ze daar geen last van

Welke invloed heeft de coronacrisis nog op de gemeenteraadsverkiezingen? En de oorlog in Oekraïne? Of de ontwikkelingen in de landelijke politiek? In drie gemeenten met een sterk links, rechts of lokaal karakter lijken grote veranderingen niet waarschijnlijk. ,,Ik vind het hier eigenlijk wel prima zo.’’