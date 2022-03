‘Zwiegen en jaoknikken’ als ultieme vorm van burgerschap?

Update Duitsers en Achterhoe­kers maken menselijke keten tegen de oorlog in Oekraïne

DINXPERLO - Op de grens tussen Isselburg, Suderwick en Dinxperlo wordt zaterdag 12 maart een menselijke keten gevormd om duidelijk te maken dat langs de grens in vrede geleefd kan worden. Het is een reactie op de oorlog in Oekraïne.

9 maart