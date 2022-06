Zzp’ers in Neede krijgen eigen vakantieborrel; ’Werknemers hebben dat toch ook!’

NEEDE - Voor veel werknemers bij bedrijven is het vanzelfsprekend: de vakantieborrel. Maar voor zzp’ers is dat niet zo vanzelfsprekend. Daar komt in Neede nu verandering in.

Kennismaken, netwerken en gezellig borrelen. Op vrijdag 1 juli wordt voor de eerste keer bij café De Kroeg een vakantieborrel voor álle ZZP’ers uit Neede gehouden. „Veel ZZP’ers kennen elkaar wel of hebben van elkaar gehoord, maar een gezamenlijke vakantieborrel is natuurlijk een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken en op een gezellige manier de vakantieperiode in te luiden.”

Niet vanzelfsprekend

Waar bedrijven met meer of minder werknemers dit vaak al organiseren om op een gezellige manier de vakantieperiode in te luiden, is dat voor ZZP’ers niet zo vanzelfsprekend. „Dat moet toch anders kunnen”, dachten initiatiefnemers Arnold en Kim Markink en daarom werden Rik ten Hoopen, Vincent van Rooijen en Sander Hogemans gevraagd om eens te brainstormen over een vakantieborrel voor ZZP’ers.

Leuk initiatief

Onder de naam ‘ZZP’ers Neede’ wordt de vakantieborrel georganiseerd. Er werd contact gezocht met de Ondernemersvereniging Neede, die het een leuk initiatief noemde. Een locatie was ook snel gevonden, Valentijn ter Braack en Henk ten Berge van Café De Kroeg stelden hun ruimte beschikbaar en Mart Bolster (Mart Kookt) werd benaderd om de hapjes te verzorgen.

Geen bouwvakborrel

„Deze vakantieborrel is ook voor élke ZZP’er uit Neede, in welk vakgebied dan ook. Géén traditionele ‘bouwvakborrel’, maar ook voor schoonheidsspecialisten, financieel adviseurs, ICT-specialisten, leefstijlcoaches, iedereen is welkom.”



Opgave tot zondag

Inmiddels zijn er meer dan dertig deelnemers, dus er is best wat animo. Mocht de vakantieborrel een succes blijken, dan zou het zomaar een terugkerend evenement kunnen zijn. Bij Café De Kroeg kan men van 19.00 tot 23.00 uur kennismaken, netwerken en gezellig borrelen. Deelname kost €15,- op (incl. koude en warme hapjes en 2 consumpties), opgave kan tot en met zondag 26 juni, alleen via mail zzpneede@hotmail.com ovv bedrijfsnaam, naam deelnemer en KvK nr.