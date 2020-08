19-jarige Lochemse komt om bij verkeersongeluk bij Markelo

Maxime Meiland deelt kiekje met onbekende man: ‘Heb je een vriend?’

10:01 Het lijkt erop dat Maxime Meiland (24) weer gelukkig is in de liefde. De SBS6-realityster deelde gisteravond laat een familiefoto waarop te zien is hoe ze met een glimlach haar hand op de schouder van een onbekende jongeman heeft gelegd. ‘Heb je een vriend?’, vragen tientallen nieuwsgierige fans zich inmiddels af.