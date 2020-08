22-jarige zoon van omgekomen PvdA-raadslid De Vlieger vast als verdachte in Brabants drama

De verdachte die aan is gehouden na de dood van PvdA-raadslid Jack de Vlieger is diens 22-jarige zoon. De verdachte wordt vandaag gehoord. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld.

De verdachte werd aangehouden kort nadat het levenloze lichaam van Jack de Vlieger in de garage van zijn woning werd gevonden. Over de omstandigheden en de exacte rol van de verdachte is nog veel onduidelijk, zei de politie eerder.

De politie kreeg gisterenavond rond half 7 de melding dat er een man dood in zijn woning aan de Gestelse Regent Smitsstraat zou liggen. Het slachtoffer bleek, aldus de politie, ‘door een misdrijf om het leven te zijn gekomen’.

Niet speculeren

Hoewel erkend wordt dat het ‘vermoedelijk om de bewoner’ gaat, wordt zelfs niet bevestigd dat het Jack de Vlieger is, die om het leven kwam. Ook burgemeester Han Looijen wil dat niet officieel bevestigen. Hij roept mensen op om niet te speculeren, ook niet over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Quote Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoe­king worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeel­den zijn en er zal een buurtonder­zoek worden gehouden.

De politie is bezig met grootschalig onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Vandaag werd er al de hele dag gezocht in en rond de met witte schermen afgezette woning. Ook maandag zegt de politie daar zeker nog druk mee te zijn. ,,Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn en er zal een buurtonderzoek worden gehouden.” Daarnaast deed de politie een getuigenoproep.

De Vlieger was sinds een jaar raadslid namens de PvdA in Sint-Michielsgestel. Daarnaast was hij bestuurder bij vakbond FNV, op de afdeling Publiek Belang. Zowel de bond als de partijafdeling reageerden vandaag geschokt op de dood van De Vlieger.