50-plus en nog altijd ‘paardenmeisje’

‘Heronder­han­de­len brexitdeal onmogelijk’

13:18 De door de EU-leiders vandaag in Brussel goedgekeurde brexitdeal is niet heronderhandelbaar. ,,Dit is de best mogelijke overeenkomst en de enig mogelijke’', zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker na afloop van de speciale brexittop. De deal moet worden goedgekeurd door het Europese en het Britse parlement. In het Britse Lagerhuis lijkt daar nu geen meerderheid voor te zijn.