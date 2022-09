AD vanaf 1 oktober weer welkom bij proces Marengo

Het gerechtsbestuur meent dat de ernst van de overtreding overeind blijft, ‘ook al is er geen sprake van opzet of te kwader trouw’, en blijft erbij dat niet had kunnen volstaan met een waarschuwing. Het bestuur was zich ervan bewust dat tijdelijke uitsluiting van de verslaggevers van het AD van het Marengo-proces grote impact zou hebben op de journalistieke positie van het AD. Toch ziet het bestuur na het gesprek in dat de impact ervan groot is. Reden om de sanctie met enkele maanden in te korten. Ook speelt daarbij mee dat het doel van de maatregel (extra bewustzijn creëren voor het feit dat veiligheid van rechtszaken met een hoog risico een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen) wel is bereikt door alle aandacht voor de sanctie.