Aicha stuurt haar papa een ‘superschattige kaart’, maar met verkeerd adres: Susan zoekt zich nu suf

Wie weet van wie deze brief is? Susan Westerterp (32) uit de Utrechtse Rivierenwijk is op zoek naar de vader van Aicha, die haar ode aan haar vader verkeerd adresseerde. ,,De kaart is echt superschattig.”

Westerterp vond de crèmekleurige envelop met een roze hartje op de postzegel na het paasweekend op haar mat. ,,Ik was zelf niet thuis dat weekend en de oppas van de katten had hem laten liggen. In eerste instantie deed ik dat ook, want de brief was niet aan mij gericht en ik deel mijn voordeur met nummer 40a en 40b.”

Quote Het is echt superschat­tig. Ik dacht: ‘ik moet die brief bij haar papa krijgen’

,,Ik maakte me een heel klein beetje zorgen. Ik heb een goede band met mijn zus en mijn vader is overleden, dus ik dacht: het zal toch niet mijn zus zijn die nog dingen aan mijn vader wil vertellen en die brief dan naar mij stuurt?”, vertelt ze. Maar vijf dagen later besloot ze de envelop toch maar open te maken. ,,Toen zag ik de titel: ‘lieve papa’ en het eind: ‘xxx liefs Aicha’.”

Superschattig

De crèmekleurige kaart is in een keurig handschrift geschreven en is verder bedekt onder rode en roze hartjes en in grote, kleurige blokletters staat er ‘Ik hou van jou’ op geschreven. ,,Het is echt superschattig.”