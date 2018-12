Als Jozef en Maria bij jou aan de deur zouden staan, zou jij ze dan binnenlaten?

Als december dan toch op z’n donkerst is, met lichtjes in de boom en de geur van sparren en warme chocomel in huis, denk ik aan vroeger. Mijn moeder las ons in de dagen rond kerst vaak voor uit de kinderbijbel. De magie van het verhaal betovert me nog steeds een beetje: een kindje in een kribbe, drie koningen die een ster volgen, herdertjes die bij nachte de engelen hoorden zingen. We kropen dicht tegen haar aan.



Maar altijd zat me ook iets dwars. Want waarom moest die schat in een armoedige stal worden geboren? Ik zie Jozef al wanhopig aan de deuren rammelen, zijn hoogzwangere geliefde achter hem gezeten op een ezeltje. Nergens mochten ze naar binnen. Niemand kwam ze te hulp.



Ik vroeg me toen al af, op schoot bij mijn moeder: wat zou ik hebben gedaan? Had ik ze binnengelaten, die vreemdelingen en hun gedoe? En eerlijk gezegd stel ik mezelf die vraag nog steeds: wat doe je in een situatie waarin je niet weet hoe het afloopt en niet weet of je er zelf beter van wordt?