Ambroos (9) en Zeger (12) vluchten van Shanghai naar Gelderland vanwege coronavirus

,,De internationale school van de jongens is na Chinees nieuwjaar begin deze maand niet meer open gegaan”, vertelt vader Jan (44), die opgroeide in Huissen en in Shanghai voor meubelgigant IKEA werkt. ,,Het leek ons beter dat ze in Nederland zitten. Vorige week zijn ze met mijn moeder naar Nederland gevlogen en blijven daar voorlopig.”

,,Het is hier echt heel leuk”, vertelt Ambroos in Huissen bij oma aan tafel met een oer-Hollandse appelflap in de hand. ,,Hier kun je overal naartoe fietsen, dat kan in Shanghai niet. En we mogen meetrainen bij RKHVV, dat is heel dichtbij. We maken vijf uur per dag huiswerk, de school stuurt ons elke dag wat we moeten doen.”