André Hazes slaat terug: Ik heb Monique niet bedrogen

Hij vervolgt: ,,Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle, ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy.”

De 25-jarige zanger gaf afgelopen week toe dat het niet helemaal soepel loopt tussen hem en zijn vriendin Monique Westenberg (41), met wie bijna drie jaar geleden zoon André junior kreeg. Hazes woont daarom even niet meer thuis. Hij voelt zich geroepen om de misverstanden uit de wereld te helpen om zijn gezin te beschermen. ,,Het loopt uit de hand. Ik vraag deze bladen eens na te denken over de consequenties die deze woensdagen, want dan komen de boekjes uit, met zich meebrengen. Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen.”