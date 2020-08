Arrestaties bij inval in pand Elshout: verband met onderzoek in manege Nijeveen

interview Jan Smit is nieuwe coach The Voice of Holland: ‘Dit is een geschenk, thuis ben ik de held’

18:54 Een comeback met een gouden randje. Zo kan de terugkeer van Jan Smit (34) in de entertainmentindustrie wel genoemd worden. Nadat hij een jaar geleden werd getroffen door een burn-out, is hij binnenkort te zien als coach in The voice of Holland. Die baan kwam niet meer zomaar voorbij, vermoedt hij.