Bergen op Zoom neemt maatregelen: moskee blijft dicht, Belgen ‘even niet welkom’

Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd flink toegenomen in Bergen op Zoom. In de periode van 1 augustus tot en met 9 augustus zijn in totaal 965 mensen getest uit Bergen op Zoom. Daarvan lieten zich 452 testen in de mobiele teststraat naast de EL Feth-moskee, de overige mensen deden dat bij een ‘vaste’ teststraat. Van deze 965 mensen zijn er 139 positief getest.



Dat is 11,7 procent. Fors, in vergelijking met het landelijke gemiddelde (iets meer dan 2 procent). Het grootste percentage van deze mensen valt in de leeftijdscategorie van 20 – 35 jaar en van 50 – 60 jaar.