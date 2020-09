Bericht uit het coronahotel: ‘Uw man gaat dood, zeg nog maar wat liefs tegen hem’

Lezer met hart van goud helpt ‘dakloze’ Annica (19) aan huis na overlijden ouders

10:07 Annica van Eekeren uit Didam heeft onderdak. Nadat in deze krant een artikel over haar verscheen, kreeg ze van een van de lezers van De Gelderlander (onderdeel van ADR Nieuwsmedia, waar ook deze krant onder valt) een appartement aangeboden: ,,Het is nog mooier dan ik me had kunnen wensen.”