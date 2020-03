Bibliotheken in Hoeksche Waard dicht

Nu gaat Nederland helemaal dicht, drie weken lang

20:04 Het hing in de lucht, maar toch kwam het nog als een schok: Nederland gaat nu echt dicht, drie weken lang. De ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Onderwijs) kondigden zondagavond aan dat alle scholen, horeca en talloze andere gelegenheden tot 6 april dicht moeten. Vrijwel per direct. En als Nederlanders elkaar toch tegenkomen, bijvoorbeeld in de supermarkt, moeten ze ongeveer anderhalve meter afstand tot elkaar houden, stelde Bruins.