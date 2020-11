Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet: ‘In strijd met de goede zeden’

Bibliotheken zijn op grote schaal in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen. Volgens koepeldirecteur Anton Kok is dat ‘logisch’ en ‘passend bij de tijdsgeest’. ‘Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen’. Al halen biebs uit Oost-Nederland niet massaal die boeken uit de schappen. ,,Uit praktisch oogpunt.’’

Volgens Kok, directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), sluiten de bibliotheken met hun schoonmaak bij de maatschappelijke ontwikkelingen aan. ,,Overal groeit het besef dat Zwarte Piet een stereotiep beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking en de bibliotheken bewegen daarin mee.’’

Ongewoon is de operatie volgens hem niet. ,,Er zijn in de loop van de tijd talrijke boeken weggehaald omdat ze ‘in strijd met de goede zeden’ waren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderboeken waarin de bevolking van Nederlands-Indië als patjakkers werd weggezet. Ook Zwarte Piet is, wat mij betreft, ‘in strijd met de goede zeden’.’’

Fascisme

Dat een deel van de Nederlanders Zwarte Piet nog wél ziet zitten is geen reden de boeken te bewaren, stelt hij. ,,Sommigen zien fascisme ook zitten. En, ja, dat klinkt cru maar ik bedoel dat een smal deel niet ons beleid kan bepalen.’’ Het is volgens hem niet zo dat de bibliotheken bepalen wat mensen lezen. ,,Het is eerder zo dat ze bij de tijdgeest aanhaken.”

Quote Het onderwerp leeft al langer maar nu besluiten bibliothe­ken door te pakken Tineke van Ham, Rijnbrink

Volgens Tineke van Ham van Rijnbrink (adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel) is 2020 een omslagpunt. ,,Het onderwerp leeft al langer maar nu besluiten bibliotheken door te pakken.’’ Dit heeft vooral te maken met een ‘veranderende vraag’. ,,Ouders en scholen willen boeken zonder Zwarte Piet.’’ Een probleem: er bestaan nog niet veel van die boeken. Van Ham: ,,Maar dat zal in de loop van de tijd wel veranderen.”

Aan de operatie is geen ruchtbaarheid gegeven en er is volgens Kok ook geen gedoe over. ,,Witte kinderen maakt een andere Piet niks uit en zwarte kinderen vinden het vreemd en naar en dát is waar het om gaat.”

Banketbakkers

UVA-hoogleraar Lisa Kuitert (Boekwetenschap) vindt het niet vreemd dat de collectie verdwijnt. ,,Zoals banketbakkers niet of nauwelijks nog Zwarte Pieten van chocola of marsepein maken, geven uitgeverijen vrijwel geen boeken met Zwarte Pieten meer uit. Bibliotheken volgen hierin de samenleving.”

Quote Bibliothe­ken kunnen niet gedwongen worden boeken weg te doen. Dat is hun eigen verantwoor­de­lijk­heid

De oude boeken worden veelal als ‘afgeschreven’ tegen een klein bedrag verkocht. Van Ham: ,,Ze verdwijnen niet in de kliko.’’ Eén exemplaar gaat naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. ,,De KB is er om de geschiedenis te bewaken.’’

Koepel VOB kan bibliotheken niet dwingen boeken weg te doen. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Kok: ,,Maar we zien dat bibliotheken massaal die verantwoordelijkheid pakken.’’

Praktisch

Wie zoekt zal zwarte piet nog wel vinden in Stadkamer Zwolle. Niet prominent, maar nog wel aanwezig. De afweging die directeur Astrid Vrolijk daarin maakt is mede van praktische aard. ,,Zoveel boeken met ‘nieuwe pieten’ zijn er nog niet, daarmee kan je geen grote collectie creëren.’’ En dus blijven de boekjes waarin zwarte piet voorkomt te leen. Maar bij de aanschaf van nieuwe boeken komt het figuur niet meer door de keuring.

Pijn

Vrolijk beseft dat de aanwezigheid van boeken met zwarte piet erin mensen pijn kan doen. ,,We proberen op alle vlakken een breed beeld te geven. Zoals je deze week zag: homoseksualiteit doet sommige mensen ook pijn. We hebben nu voor ieder wat wils, maar het is wel een uitsterfbeleid. En in de aankleding van onze vestigingen zal zwarte piet niet voorkomen.’’

De bibliotheken in het Salland, die van Deventer en in Zutphen zijn ook allemaal de collectie aan het aanpassen. ,,We hebben een slag dor de boeken gemaakt, gekeken of de inhoud kwetsend was en die boeken er uit gehaald”, zegt Barbara Deuss van Graafschap Bibliotheken over de collectie in Zutphen. Deventer doet hetzelfde, maar hangt dat niet aan de grote klok.

Gevoelig

,,Het blijft een gevoelig onderwerp, maar vanaf dit jaar maken we die slag echt en we geven ouders wel actief tips over wat we wel hebben op het gebied van sint en piet”, zegt directeur Alice van Diepen van de biblotheek Deventer. Salland Bibliotheken is op dit moment ook de collectie aan het ontdoen van zwarte pieten. Bij de aangesloten scholen is dat al gebeurd. ,,En daar hebben we geen klachten over gekregen”, zegt directeur Frederique Westera.

