Bijtende en zuur spuitende mieren terroriseren deze hele buurt: de plaag die ‘het draaigatje’ heet

,,Ze vreten zich gewoon door het voegsel van de stenen”, zegt bewoner Rick van der Meulen (67) van de Grashof in Alphen. ,,Ze lopen dwars door de kamer. Ze zitten in de vloerbedekking, in de keukenkastjes, de badkamer. Ik heb er een stuk of honderd in bed gevonden. Ze bijten, net of je een speldenprik krijgt. Als ik ze al zie, gaan mijn haren recht overeind staan. Vreselijk is het.”