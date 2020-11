Bijzonder! Enorm zwaard van 900 jaar oud gevonden in Nieuwegein

Het middeleeuws ridderzwaard, met een lengte van 118 cm, werd in mei dit jaar ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. Er is eerst nauwkeurig onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het zwaard tussen 1040 en 1260 is gemaakt.

Van dit type zwaard zijn zeventien exemplaren gevonden. De vondst in Nieuwegein is volgens de gemeente het best bewaard gebleven, waardoor de leeftijd goed kon worden vastgesteld. Het handvat en delen van de beukenhouten, met kalfsleer beklede schede hebben de eeuwen goed doorstaan.

Deuk en krassen

Bijzonder is ook dat het zwaard sporen toont van een gevecht. Er zijn een forse deuk en krassen zichtbaar. Het feit dat de deuk niet is gerepareerd, toont waarschijnlijk dat het werd veroorzaakt vlak voordat het in de bodem terechtkwam.

Op de plek van de vondst was vroeger een meer. Archeologen vonden er eerder visgerei, wapens en dierenbotten. Het zwaard wordt de komende tijd verder onder de loep genomen.

Het wapen toont ook de naam van de maker: een zekere Gicelin. Dit was waarschijnlijk een meestersmid die rond het jaar 1100 wapens maakte. Er zijn meerdere zwaarden van zijn hand bekend.

Volledig scherm De naam van de maker staat in het zwaard. © Gemeente Nieuwegein

Wethouder Ellie Eggengoor zegt dat het zwaard zeker tentoongesteld wordt voor het publiek. Het is nog niet bekend waar en wanneer dat gebeurt. ,,Volgend jaar vieren we het 50-jarig bestaan van Nieuwegein, maar deze vondst laat zien hoe rijk de geschiedenis van de stad is. En we gaan er zeker voor zorgen dat het zwaard een plek krijgt waar iedereen het kan komen bekijken.’’

Deze week was er ook al groot archeologisch nieuws uit Vianen: daar werd een massagraf met zeker 25 skeletten bloot gelegd.

