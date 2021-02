Blijdorp in rouw: 20 kilo zware tumor wordt ijsbeer Olinka fataal

Bij sectie op het lichaam is gebleken dat er een enorme tumor van 20 kilo zwaar in de lever aanwezig was. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de aard van de tumor door de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (pathologie).



Olinka is geboren in Keulen en kwam in maart 2010 naar Rotterdam. In datzelfde jaar bracht zij haar zoon Vicks ter wereld en in 2014 de tweeling Sizzel en Todz. ,,Ze was een goede en zorgzame moeder. Haar jongen maken nu deel uit van het stamboek in meerdere Europese dierentuinen.’’