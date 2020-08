Boeren plannen ‘huisbezoekjes’ aan kamerleden om voermaatregel van tafel te krijgen

Huisbezoekjes

In deze regio zou het kunnen gaan om Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in Veenendaal en landbouwwoordvoerder Jaco Geurts van het CDA uit Voorthuizen. Of de ‘huisbezoekjes’ woensdag doorgaan is overigens nog niet zeker, laat een van de leden van FDF weten. ,,Ik kan er verder niets over zeggen. Maar ik kan niet ontkennen dat het voorstel is gedaan.’’



Zondagavond stonden de boeren al bij het Mediapark in Hilversum om te protesteren terwijl landbouwminister Carola Schouten geïnterviewd werd voor het programma Zomergasten. FDF verwacht nog meer protesten als de voermaatregel inderdaad per 1 september wordt ingevoerd.