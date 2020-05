Milou gaat met haar boer Bastiaan nu echt Zeeland ontdekken: ‘Aan de liefde zal het niet liggen’

Met een volmondig ‘ja’ kan de vriendin van akkerbouwer Bastiaan (36) daar nog niet op antwoorden. Al beseft ze dat zij degene is die de stap zal moeten zetten. ,,Want de boerderij naar Frankfurt verplaatsen, zoals ik voor de grap wel eens heb gezegd, gaat ‘m niet worden’’, zegt ze lachend als ze op de maandagochtend na de laatste uitzending samen met Bastiaan aan de keukentafel zit in Arnemuiden. Ze is al sinds maart op de boerderij, omdat ze toch vanuit huis moet werken. ,,In die zin heeft corona ons dichter bij elkaar gebracht’’, zegt Milou.

Diepste geheim

In de periode ervoor (de logeerweek dateert al van november) zagen ze elkaar ook al regelmatig. Meestal in Arnemuiden, maar ook een paar keer in Frankfurt. Dat alles in het diepste geheim natuurlijk, want de uitzendingen van Boer zoekt vrouw op televisie moesten nog beginnen. ,,De afgelopen weken waren wel vreemd, hoor’’, vertelt Milou. ,,Ik zat hier als het ware opgesloten en durfde alleen als het donker was even weg te gaan. Zelfs op de boerderij moest ik op m’n hoede zijn, want je moest eens weten hoeveel automobilisten heel langzaam voorbij rijden om even op het erf te gluren.’’