Brabantse cokesmokkel: 'Verdachte vergaderde zelf met Clan del Golfo'

Volgens die bronnen vergaderde de vorige week opgepakte Paul van W. (55) in Panama persoonlijk met leden van de beruchte Clan del Golfo. De vergaderingen gingen over het transport van de cocaïne vanuit Colombia naar Europa. Dat gebeurde uiteindelijk per schip, meer bepaald de Capitán Beatrice. Dat werd in de Colombiaanse havenstad Turbo aan de Caribische zee geladen met containers.

Een ervan bevatte dozen bananen waartussen 3.500 kilo cocaïne verstopt zat, bleek vorige week bij onderschepping van de drugs in de haven van Antwerpen. Daarbij werden vijf verdachten aangehouden.

'La Donna'

De container was bestemd voor het transportbedrijf in Oosterhout en werd met een klein deel van de lading doorgelaten. Bij het lossen, de volgende dag, werden volgens de leider van de drugsbestrijdingsafdeling van de Colombiaanse politie vijf verdachten aangehouden. Het ging om vier mannen en een vrouw. Die laatste komt uit Italië en stond volgens generaal Fabián Laurence Cárdenas bekend als 'La Donna'. Ze zou aan het hoofd van de cocaïnesmokkelorganisatie hebben gestaan.

De andere vier verdachten zijn naast de directeur van het transportbedrijf drie medewerkers en een ex-medewerker. De rechter-commissaris verlengde hun aanhouding donderdag.

DEA

De cocaïnesmokkel kwam aan het licht dankzij speurwerk van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA (Drug Enforcement Administration). Die vond het verdacht dat Van Wanrooy voortdurend havens in het Middellandse Zeegebied bezocht voor de opslag van fruit uit Zuid-Amerika. Toen de ondernemer in januari 2018 voor het eerst bananen invoerde uit de Colombiaanse havenstad Turbo, besloten de DEA-agenten zijn gangen na te gaan.

Temeer omdat Van Wanrooy in 2011 al was verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 2,5 ton cocaïne. De drugs zaten verstopt tussen blikken perziken uit Ecuador en belandden via een andere vervoerder op het terrein van de transporteur in Oosterhout. De directeur werd in 2013 door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken.

Sociale netwerken

Het onderzoek naar de sociale netwerken van Van Wanrooy deed volgens de Colombiaanse politie nieuwe verdenkingen rijzen tegen de directeur van het Brabantse transportbedrijf. Aan de hand van berichten zoals 'Ik heb witte bananen nodig. Wanneer stuur je ze mij?' ontdekten de speurders dat het om zendingen cocaïne ging.

Het onderzoek 'Plan Shock 100 dagen' en de operatie onder de codenaam 'Van der' leidde volgens de Colombiaanse politie tot de inbeslagname van in totaal 7,5 ton cocaïne: 3500 kilo en 4000 kilo. Beide ladingen met een geschatte straatwaarde van 300 miljoen euro werden vorige week in de haven van Antwerpen onderschept tussen bananen uit Colombia en werden afgeleverd bij het transportbedrijf in Oosterhout. In de zaak zijn 13 verdachten opgepakt.

Volgens het hoofd van de Colombiaanse drugsbestrijding zijn de inbeslagnames en arrestaties slechts de afronding van de eerste fase van het onderzoek. ,,We blijven verder zoeken om de precieze banden met de leiders van de Clan del Golfo te achterhalen. Deze criminele organisatie zou steeds vaker proberen om cocaïne vanuit maritieme terminals naar Europa te verzenden", verklaarde generaal Fabián Laurence Cárdenas tegenover Colombiaanse media.

Volledig scherm In deze dozen met groene bananen zat de cocaïne verstopt. © Politiefoto