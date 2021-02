Brandweer inspecteert ingestorte loods Duiven, personeelsleden naar huis gestuurd

Het dak van de loods van pakketvervoerder TNT op een industrieterrein in Duiven is donderdagochtend tegen 09.45 uur ingestort. Vermoedelijk is het zware gewicht van de sneeuw op het dak de oorzaak. Even bestond de vrees dat er nog mensen binnen waren, maar kort voor 10.30 uur werd vastgesteld dat dat niet zo is.

De brandweer onderzoekt nog of er verder instortingsgevaar is in de andere delen van het grote pand. Het personeel is voor de rest van de dag naar huis gestuurd.

Alle hulpdiensten waren opgeroepen na de eerste melding. Meerdere eenheden van zowel de brandweer als politie en verschillende ambulances zijn in Duiven of onderweg daarheen. Ook is er een traumahelikopter geland bij het pand, waarbij van de buitenzijde geen schade is te zien. Er vliegt ook een politiehelikopter rond.

Puinhopen

,,We hadden groot opgeschaald omdat wij niet zeker wisten of er nog mensen in het pand waren. Nu dit is vastgesteld kunnen we bezig met het opruimen van de puinhopen”, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden een uur na het instorten.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het instorten van het dak. Volgens de woordvoerder staat nog niet vast waardoor het dak is bezweken, maar kan het heel goed dat de forse laag sneeuw te zwaar is geweest en dat het dak deze niet heeft kunnen dragen.