Buren vreesden al maanden voor lot van doodgestoken Lisa (25): ‘Iedereen heeft haar gewaarschuwd’

Buren van de vannacht doodgestoken Lisa (25) uit Vlaardingen vreesden al maanden voor het lot van de jonge moeder. De verdachte is haar 28-jarige vriend. Hij boezemde de buurt angst in. De politie stelt dat de aanleiding voor de fatale steekpartij in de relationele sfeer ligt.

Ze noemen hem ‘die kale’: een man vol tatoeages, die niet stil kan blijven staan. Vrijwel dagelijks kwam hij in de portiekflat over de vloer. Zijn aanwezigheid leidde tot overlast: hij blowde in de gang en ontving midden in de nacht bezoek. Hij kafferde buren uit die over hem klaagden.

In de nacht van maandag op dinsdag horen ze rond 00.00 uur geschreeuw. De naam ‘Lisa’ valt. Op zich niets nieuws: de twee hebben met grote regelmaat ruzie, vertellen omwonenden. ,,Daar gaan we weer’’, appt een bewoner naar een ander.

Rond 00.30 uur krijgt de politie een melding binnen van een steekpartij. Binnen een mum van tijd staat de Van ‘t Hoffstraat vol met agenten. Zij stormen naar binnen en treffen daar de zwaargewonde vrouw aan. De brandweer haalt haar met behulp van een hoogwerker via het raam naar buiten. In het ziekenhuis overlijdt ze aan haar verwondingen.

In het huis zijn twee andere vrouwen aanwezig. Het is niet duidelijk wie dat zijn. Volgens een omwonende weet dit tweetal de verdachte naar buiten te werken. Ze vermoeden dat hij van de trap geduwd is. ,,We hoorden heel veel herrie. Alsof iemand van de trap viel.’’

Taser

De man schiet naar buiten en vlucht naar de Van Leeuwenhoekstraat. Daar halen agenten hem niet veel later uit een woning. De man verzet zich hevig en moet door de politie getaserd worden. Hij zit nog altijd vast.

Omwonenden omschrijven Lisa als een vriendelijke vrouw, die ‘omsloeg’ in het bijzijn van haar vriend. Ze was moeder van een 3-jarig zoontje. Volgens buren woonde hij niet bij haar in de flat.

Ze stellen dat in de woning van het slachtoffer gedeald werd en dat de verdachte haar belazerde. ,,Als ze de deur uit was, liep hij naar buiten om haar spullen te verkopen’’, aldus een omwonende. ,,Iedereen heeft haar gewaarschuwd, echt iedereen.’’

De verdachte boezemt de buurt angst in. Hij wordt ‘knettergek’ genoemd. ,,Ik heb hem een keer in zijn onderbroek op een scootmobiel door de straat zien rijden’’, zegt een buurvrouw.

Woningcorporatie Waterweg Wonen stelt dat de overlast bij de corporatie bekend is. ,,Maar wij hebben geen enkel, maar dan ook geen enkel signaal gekregen dat dit zo uit de hand kon lopen en tot deze traumatische gebeurtenis kon leiden‘’, meldt een woordvoerster. De organisatie wil niet zeggen om wat voor overlast het ging.