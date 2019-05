Carola viel altijd op donkere vrouwen, totdat ze Sanne tegenkwam

,,Wat de reden was dat ik Sannes foto op Tinder naar rechts swipete omdat ik haar leuk vond en niet naar links, zoals ik bij de meeste profielen deed? Ik weet het niet. Ze had één foto geplaatst op de datingsite, zonder tekst. Normaal gesproken zou ik dan niet reageren. Ik heb er met een collega over gesproken. ‘Dat wordt niks’, zei ik, ‘ze is hartstikke blank.’ Maar er was iets in haar gezicht dat me trok. Ze had een heldere, open blik. Blauwe ogen, blond haar, een mooie mond. Heel Nederlands zag ze eruit. Totaal anders dan de vrouwen op wie ik normaal gesproken viel. Dat waren meestal vrouwen met een kleurtje.