CDA doet lijsttrekkersverkiezing over wegens onveilig stemsysteem

Verrassing! Máxima wandelt ‘ineens’ over Zeeuwse camping

16:09 Koningin Máxima heeft zich woensdag laten bijpraten over de gevolgen van de coronacrisis voor de toeristische sector in Zeeland. Haar bezoek aan het Klimbos Zeeuwse Helden in Westenschouwen en camping Ons Buiten in Oostkapelle was voor velen een volslagen verrassing.