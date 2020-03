Corona treft bloemenkwekers: geen Nederlandse kleurenpracht bij paasviering Vaticaan

Dat is een grote teleurstelling voor 15 kwekers, waarvan de meeste in het kassengebied in het Westland zitten.

Hoofdarrangeur Paul Deckers (Posterholt) ziet vanwege gezondheidsrisico’s af van de levering van Nederlandse bloemen voor het Sint-Pietersplein in Rome. ,,De ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Italië zijn zeer ernstig. In overleg met alle betrokkenen van het project ‘#bloemenvoordepaus’ is besloten dit jaar de bloemversiering op het Sint-Pietersplein met Pasen niet door te laten gaan. Gezien het gezondheidsrisico dat een bezoek aan Italië met zich meebrengt, is dit de enige juiste beslissing”, zegt Deckers.

De 35.000 bloemen die voor de viering waren bedoeld, worden nu niet aan Italië geleverd. Het gaat dan niet alleen om anthuriums, die dit jaar de hoofdbloem zijn, maar ook om rozen en delfiniums. Deckers is sinds 1988 betrokken bij de versiering van het Sint-Pietersplein en ontving in 2015 een pauselijke onderscheiding voor zijn creaties. Voor de 35ste editie koos hij dit jaar voor de anthurium als hoofdbloem.

Urbi et orbi

,,De voorbereidingen voor de bloemversieringen tijdens het urbi et orbi (de zegen die de paus uitspreekt, red.) zijn al getroffen. Dit jaar zou het de anthurium zijn, maar we schuiven alles gewoon door naar volgend jaar. Het is nu het juiste besluit om niet te gaan”, aldus Deckers.

Slecht geslapen

Dat de levering van de bloemen niet doorgaat is een grote teleurstelling voor Deckers, die al een jaar bezig is met de voorbereidingen van de viering. ,,We mogen met het virus geen enkel risico nemen. Ik heb er een nacht heel slecht van geslapen en vond toen dat ik deze beslissing moest nemen.”

Hij neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor zijn vrijwilligers, die in Italië onder meer het bloemschikken voor hun rekening nemen. ,,Daarnaast zit Italië, en dus ook Vaticaanstad, volledig op slot. Dat gebeurt normaal gesproken alleen als er een paus is overleden.”

Geweldig

Omdat de bloemen Italië niet in komen, zitten de Nederlandse telers met een grote hoeveelheid onbestemde bloemen. ,,Ze houden er rekening mee dat ze bloemen voor Pasen leveren, maar kunnen die nu wel aan andere afnemers kwijt.” Daardoor kunnen de financiële gevolgen voor hen beperkt blijven. ,,Het is voor telers een eer om mee te werken en ze vinden het geweldig om hun product onder de aandacht te kunnen brengen.”

Akelig