Coronapoly: ga direct in quarantaine, ga niet langs Wuhan, u ontvangt geen 200 euro

Je begint met het kiezen van je poppetje, bijvoorbeeld doventolk Irma Sluis, Mark Rutte of Jaap van Dissel. ,,We hebben de hoofdrolspelers van de coronacrisis genomen. Irma moest er als enige vrouw in. Vooral om het uitbeelden van ‘hamsteren als kip zonder kop’ moesten we heel hard lachen.”

Quarantaine als gevangenis

Na de start in Wuhan voert het spel je langs belangrijke plekken en gebeurtenissen in de afgelopen periode, in plaats van de bekende Nederlandse steden. Te beginnen in ‘ons dorp’, in dit geval Heerenveen, de woonplaats van de familie Grooten. Daarna komen we langs de drukke demonstraties, het carnaval, de belangrijkste apps, de vaccins, de verschillende corona-afdelingen in het ziekenhuis en Den Haag, met onder meer de bruiloft van minister Grapperhaus. De duurste plekken op het bord, in de normale versie gereserveerd voor de Leidsestraat en de Kalverstraat, zijn het Erasmus MC en het Catshuis. Tussendoor passeren we de ‘stations’: RIVM, LNAZ, GGD en OMT. De ‘gevangenis’ is quarantaine.