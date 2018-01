De ware liefde wacht vandaag op love sunday

Ben je nog vrijgezel? Niet getreurd. Het is vandaag namelijk LoveSunday. Dé dag van het jaar waarop singles in Nederland massaal online op zoek gaan naar een nieuwe liefde. Het beste tijdstip voor een nieuwe match? 21.00 uur.

De decemberperiode voorafgaand aan LoveSunday gaat veel singles duidelijk niet in de koude kleren zitten. Of het nou die bemoeizuchtige tante aan het kerstdiner was ('Ben je nou nog stééds alleen?!), het gebrek aan een zoenpartner tijdens nieuwjaar of wederom die goede voornemens: feit is dat er geen één dag zo populair is om online te gaan daten als de eerste zondag van het nieuwe jaar. Morgen dus. Dat blijkt uit cijfers en uit onderzoek van populaire datingapps zoals Tinder, Happn en The Innercircle. Maar hoe maak je LoveSunday tot een succes? En is al dat online daten wel goed voor ons liefdesleven?

,,Kwaad kan het zeker niet”, vertelt liefdescoach Tom Gorny van het Rotterdamse bedrijf Masterflirt. Ze geven mannen en vrouwen workshops en coaching in de zoektocht naar liefde. Indien gewenst gaan ze zelfs met je mee de kroeg in. Om je te leren flirten. Ook over online daten geven ze advies, want: ,,Datingapps zijn here to stay". Je gaat dus mee met je tijd als je er gebruik van maakt, maar pas op dat het geen vlucht wordt. ,,Iemand in het echt aanspreken is op lange termijn vaak succesvoller", meent Gorny. ,,Het is spannender, de investering is dieper en het resultaat dus vaak beter.”

Dat datingapps voorlopig niet verdwijnen, blijkt uit het enorme aantal gebruikers in Nederland. Tinder en Happn hebben in Nederland alleen al ruim twee 2.2 miljoen gebruikers. Volgens onderzoekster Claire Certain, die in opdracht van Happn onderzoek doet naar trends in online dating, is de telefoon tegenwoordig vervlochten met de liefde, zoals hij ook vervlochten is met de rest van het dagelijks leven. Volgens Certain lopen mensen een hoop liefde mis omdat ze gefocust zijn op hun telefoon. Apps zoals Happn proberen op een positieve manier gebruik te maken van al die aandacht voor de telefoon.

Toch is dat ‘even hoi zeggen’ voor veel mensen vaak nogal een obstakel. Je ziet een leuk iemand, maar de verlegenheid wint het van de nieuwsgierigheid. Een stuk minder kwetsbaar ben je als je vanaf de bank een berichtje stuurt. ,,Zonde", vindt Gorny. ,,Maar, als je het doet, doe het dan wel goed." Waar valt of staat zo’n internetflirt dan mee?

,,Alles draait om profielfoto’s. Datingapps zijn vluchtig, dus zorg dat je snel een goed beeld neerzet van wie je bent. Een goede foto van jezelf in portretvorm is essentieel. Net als een foto waarop je iets aan het doen bent, of iets wat opvalt zodat mensen je er een vraag over kunnen stellen. Je profiel moet in enkele seconden een deel van je persoonlijkheid kunnen overbrengen.”

Ben je een man, en zit je te wachten tot een vrouw van onder de 35 je aanspreekt? Dan kun je volgens Gorny wachten tot je een ons weegt. Zélfs als een enorme hunk bent. Het klinkt ouderwets, maar het zijn toch dikwijls de mannen die een gesprek moeten beginnen. Ben je eenmaal leuk aan het chatten? Wacht dan niet ellenlang met afspreken. Echte verliefdheid ontstaat immers pas als je iemand in de ogen kijkt, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De geur van je potentiële vlam, hormonen, non-verbalen signalen; bij flirten komt veel meer kijken dan een leuk berichtje. Zonder dat je het door hebt, doet je lichaam bij een eerste ontmoeting het meeste werk. Ga niet direct op zoek naar het perfecte plaatje. Aantrekkingskracht is veel meer dan dat. ,,Denk maar aan een verjaardagsfeestje waar iemand met een niet zo’n bijzonder uiterlijk, wel een enorme gangmaker is. Die is dan veel aantrekkelijk dan die knappe jongen in de hoek die de hele avond op zijn telefoon staat te kijken."

Mensen zijn volgens Gorny vaak onterecht onzeker in de liefde. ,,Ga er gewoon vanuit dat je een normaal, leuk mens bent. Je voelt het vanzelf wel aan of je iets kan zeggen. Vertrouw op jezelf en stel je laagdrempelig en ‘chill’ op. Dan komt alles goed.” Gorny kan het weten: zelf kent hij zijn huidige vriendin uit de tram. Hij zei gewoon 'hoi'.