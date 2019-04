Deze aflevering is voor iedereen die het druk heeft - en mocht je het er te druk voor hebben, lees haar dan twee keer. Ik kom tegenwoordig veel ‘grootste leugens van deze tijd’ tegen, maar de grootste is timemanagement. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik mijn eerste training kreeg, over hoe ik sneller meer gedaan kon krijgen. Uiteraard had ik geen tijd voor die training, maar de belofte was kraakhelder: die tijd verdiende ik later makkelijk terug.