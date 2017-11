Deze foto's moet je gezien hebben

OM: Straffen voor dood van Mien Graveland (86) zijn veel te laag

13:10 Het Openbaar Ministerie doet de hele rechtszaak over de gewelddadige dood van Mien Graveland (86) uit Helmond over in hoger beroep. Ze vindt dat de rechtbank de vijf verdachten veel te laag heeft gestraft, 'gezien de zwaarte van de zaak'.