Deze foto's moet je gezien hebben

Jurassic Parc in China: een waar prehistorisch paradijs

7:00 Het doet denken aan Jurassic Parc of een andere 'prehistorische' kaskraker uit Hollywood. Wetenschappers hebben in de Noord-Chinese regio Xinjiang Uygur 215 gefossiliseerde pterosaurus-eieren gevonden. Het zijn de eieren van het fameuze reptiel dat ooit heerste in het luchtruim. Het visetende reptiel behoort tot de grootste vliegende dieren die deze planeet ooit heeft gezien.