Deze foto's moet je gezien hebben

Moordenaars Visser/Severein krijgen tóch weer lagere straf

10:22 Opperrechters in de Spaanse provincie Murcia hebben de straf voor de moordenaars die in 2013 volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein vermoordden, verlaagd. Uiteindelijk is er 34 jaar opgelegd. Dat is zes jaar korter dan een lagere rechter eerder had bepaald.