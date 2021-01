Dit is het witte politiepaard dat tijdens de rellen in Eindhoven schrikt en de benen neemt: ‘Heel heftig’

Biden zet Trumps Cola Light-knop weer op bureau in Oval Office

13:40 Hij was even verdwenen, maar nu is hij terug: de belknop waarmee Donald Trump volgens een Amerikaanse reporter vanuit het Oval Office bij zijn butler een Coca-Cola Light bestelde. Op het bureau was de knop op de eerste dag van Bidens presidentschap niet meer te zien, maar gisteren dook het ding daar toch weer op. De belknop gaat al tientallen jaren mee, ook onder presidenten Barack Obama en George W. Bush.