Door agenten doodgeschoten man (36) liep met mes rond in buurt van kinderdagverblijf Den Haag

Volgens meerdere getuigen woonde de man sinds enkele jaren in een portiekflat in de Carelshavenstraat en was hij compleet in de war en mogelijk onder invloed. In het verleden liep hij herhaaldelijk in zijn huis explosief te vloeken. Gisteren werd hoorbaar huisraad kort en klein geslagen. ,,Het hele huis werd gesloopt. Ik heb de politie gebeld”, vertelt een van de buren.