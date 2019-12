Drugs in potten pindakaas loopt niet gesmeerd: duo moet 194.000 euro terugbetalen

Betaalden 130.000 Nu­on-klan­ten te veel voor hun energie? Rechter buigt zich over die kwestie

16:59 130.000 Nuon-klanten hebben een half jaar lang te veel voor hun energie betaald, oordeelt toezichthouder ACM. Nuon stortte het geld terug, maar vecht de claim over deze ‘onredelijke tarieven’ in 2017 wel aan bij de rechter. Vanmiddag diende de zaak. ‘Dit is stemmingmakerij’.