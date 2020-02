Duitse politie bevestigt: dodelijke slachtoffers op A12 bij Zevenaar waren vluchtende plofkrakers

video & updateBij een ernstig ongeval op de A12 bij Zevenaar zijn vrijdagochtend vroeg twee doden gevallen. Bij het ongeval zijn een personenauto en een vrachtwagen betrokken. Volgens de Duitse politie gaat het om twee mannen die in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak pleegden in Emmerich.

De plofkraak mislukte, waarna de daders hals over kop terugreden richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in, waarna de auto vlak over de grens in Nederland tegen een vrachtwagen aanreed en in de greppel belandde.

De A12 en ook de A18 zijn bij knooppunt Oud-Dijk in de richting van Arnhem blijven nog urenlang afgesloten.

De politie is op zoek naar een derde persoon die bij het ongeval betrokken was en er vandoor is gegaan. Daarbij wordt een warmtebeeldhelikopter gebruikt en wordt met speurhonden in de omgeving gezocht en bij woningen aangebeld. De politie meldt dat man mogelijk zwaargewond is. Mensen wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen maar 112 te bellen.



Rond 06.45 uur meldde de politie via Burgernet dat de man nog niet gevonden was. Het gaat om een man van rond de 1.80 meter, met lang haar. Hij droeg een blauwe of zwarte jas met een streep erop.

Plofkraak in Duitsland

De gecrashte wagen is de vluchtauto die gebruikt is bij een plofkraak in Emmerich, die volgens de Duitse politie rond vier uur is gepleegd. r zijn camerabeelden beschikbaar van de plofkraak. Daar wordt nu naar gekeken. Het is nog niet bekend of er geld is buitgemaakt tijdens deze plofkraak.

Mensen in de omgeving van de crash worden op afstand gehouden van het voertuig. Dat ligt zwaar beschadigd in een greppel naast de weg.

Het ongeval gebeurde even voor 04.30 uur op het wegvak tussen de A18 en de afslag Zevenaar. De personalia van de overleden personen zijn nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm De gecrashte auto in de berm. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

Snelweg dicht

Door de afsluiting van de snelweg stond er een uur later uur al een file vanuit de richting Duitsland. Ook in de andere richting is een rijstrook afgesloten.

De A18 tussen Didam en knooppunt Oud-Dijk is ook afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Oproep

Heb jij meer informatie over het incident op de A12? Dan komen we graag met je in contact. Stuur ons een mailtje: digidesk@gelderlander.nl.

Volledig scherm Er is een groot scherm op de snelweg geplaatst. © DG

Volledig scherm Snelweg A12 is afgesloten. © DG

Volledig scherm De A12 is vrijdagochtend nog steeds dicht. © DG