‘Een eerbetoon met Amerikaanse busjes voor omgekomen Jan, Lenie en Leja’

Queen of Pop in verval: Madonna cancelt voor tiende keer in korte tijd show

13:28 De tijd dat Madonna onverwoestbaar leek en zich telkens opnieuw uitvond, lijkt voorgoed voorbij. Na haar mislukte optreden op het Eurovisie Songfestival zien we een Queen of Pop in verval. En nu heeft ze ook nog te kampen met langdurige gezondheidsklachten, waardoor ze genoodzaakt is voor de tiende keer in haar huidige Madame X-tournee een show af te blazen.