Een pup als schoolhond? ‘Dit is uitermate schadelijk voor het dier’

In korte tijd is ze uitgegroeid tot een beroemdheid. Leerlingen en docenten op het Liemers College Landeweer in Zevenaar zijn gek op hun schoolhond, de vier maanden oude Labradoodle Teddie. Volgens deskundigen is het echter een kwalijke zaak.



Naar aanleiding van het artikel over Teddie dat vorige week in de Gelderlander verscheen, kwamen er vanuit het werkveld bezorgde reacties binnen bij de Koninklijke Hondenbescherming. Het hondje zou te jong zijn om op deze manier te worden ingezet. Daarnaast zou specifieke training noodzakelijk zijn.