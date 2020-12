Eigenaresse hond Tommy doet aangifte tegen de politie: ‘Onderste steen zal boven moeten komen’

Stiller op de snelweg door de lockdown: Drukte in Overijssel sneller afgenomen dan in Gelderland en Flevoland

11:46 De verkeersdrukte nam af op dinsdag, de eerste dag van de lockdown, maar lang niet zo veel als tijdens de eerste lockdown in maart. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). In Overijssel is de afname van het snelst af ten opzichte van de drukte in de zomer, maar in Gelderland is het momenteel het rustigst op de weg. Vooral op de snelwegen nam het verkeer af.