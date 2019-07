Einde van fenomeen: razend populaire politiehond Bumper verdwijnt van sociale media

Geld & Geluk ‘Een opdracht vieren we met een luxe etentje en een fles wijn van zo’n 100 euro’

14:02 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Walter oogt als een droomvader en Jelena is een carrièrevrouw. Ze willen graag samen een huis kopen.