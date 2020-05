Elke dag 2 schietpartijen in Nederland, Apeldoorn hoog in lijst vuurwapengevaarlijke steden

Philip overwon corona, maar blijkt niet immuun: ‘Hij maakte geen antistof­fen aan’

7:29 Philip Soubry (54) was drie maanden geleden nog de enige Belg die besmet was met het coronavirus. Na elf dagen quarantaine werd hij genezen verklaard. Uit een nieuwe test blijkt dat hij tijdens zijn ziekte helemaal geen antistoffen heeft aangemaakt en daardoor waarschijnlijk niet immuun is. Professor Katrien Lagrou, hoofd klinische microbiologie in het universitair ziekenhuis in Leuven, bevestigt dat de test betrouwbaar is.