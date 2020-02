Ernstige zorgen om vermiste Karim (18): ‘Hij heeft helemaal niets bij zich’

Karim woont met zijn moeder in de wijk Charlois. ,,De opsporing is buitengewoon lastig omdat hij op die 4 euro na helemaal niets bij zich had: geen telefoon, geen OV-chipkaart, niets,’’ zegt een woordvoerder van de politie. ,,We hebben met meerdere agenten in de buurt gezocht, maar dat heeft tot nu toe nergens toe geleid. Zijn moeder is zeer ongerust.’’